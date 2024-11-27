Филатов считает, что Подколзин не зря сейчас играет с Макдэвидом
Тренер «Торпедо» Владимир Филатов рассказал о работе с нападающим «Эдмонтона» Василием Подколзиным.
«Он ролевой игрок. Сейчас я объясню, что имею в виду. Вася выстрелил летом на Кубке Глинки/Гретцки. Забросил девять шайб. Причем, одна краше другой: сольные проходы, броски в касание в девятку. Вася стал лучшим бомбардиром, его акции повысились. Помню, как он сидит в раздевалке, смотрит на меня и говорит: «Владимир Викторович, что я натворил? Я же столько за сезон забиваю, сколько здесь за один турнир». Я тогда сказал: «Вася, ты должен понять, что такой игрок, как ты, нужен любому тренеру».Трудяга, работяга, честнейший парень, который не даст продыху ни одному сопернику. Не зря он сейчас играет вместе с Макдэвидом», — сказал Филатов «ВсеПроСпорт».
В текущем сезоне Подколзин провел 22 матча за «Эдмонтон», набрав 6 очков (1+5).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|15
|9
|32
|2
|Каролина
|21
|15
|6
|31
|3
|Вашингтон
|21
|14
|7
|29
|4
|Рейнджерс
|20
|12
|8
|25
|5
|Айлендерс
|22
|8
|14
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|5
|Бостон
|23
|10
|13
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
|Оттава
|21
|9
|12
|19
|8
|Монреаль
|21
|7
|14
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|22
|18
|4
|36
|2
|Миннесота
|21
|13
|8
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Юта
|22
|9
|13
|21
|6
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|22
|12
|10
|27
|3
|Ванкувер
|20
|11
|9
|25
|4
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|27.11
|03:00
|
Монреаль – Юта
|2 : 3 ОТ
|27.11
|03:00
|
Бостон – Ванкувер
|0 : 2