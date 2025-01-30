«Филадельфия» заменила Эрссона на Федотова после четвертого гола от «Нью-Джерси»

«Филадельфия» заменила вратаря после четвертого пропущенного гола от «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 14-й минуте второго периода на льду появился российский голкипер Иван Федотов вместо Самуэля Эрссона, который отразил 12 из 16 бросков по своим воротам за 33 минуты 26 секунд игрового времени.

За 6 минут 17 секунд во втором периоде Федотов отразил все 5 бросков по своим воротам. Счет после двух периодов 4:0 в пользу «Дэвилз».