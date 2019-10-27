«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» — 7:4. На счету российского защитника «летчиков» Ивана Проворова 2 результативные передачи, показатель полезности «+3», 3 броска в створ и 2 силовых приема за 21.50 на льду. Михаил Воробьев сыграл 8.34.

У Владислава Гаврикова результативная передача, «+1» и бросок за 13.47. У хозяев дубль оформил Джеймс ван Римсдайк, у гостей — Бун Дженнер.

В параллельной встрече «Бостон» обыграл «Сент-Луис» — 3:0. Владимир Тарасенко пропускал матч из-за травмы.

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