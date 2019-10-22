«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» — 6:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард четвертого звена «летчиков» Михаэль Раффль, набравший 3 (2+1) очка.

На счету Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «+1», силовой прием и 2 блок-шота за 23.42 на льду (4.35 — в большинстве). У Михаила Воробьева в дебютной игре сезона результативная передача, «+3» и бросок за 9.14.

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