«Филадельфия» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» на выезде переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Юту» шайбы забросили Майкл Карконе, Юусо Вялимяки, Логан Кули и Кевин Стенлунд. Защитник команды Михаил Сергачев отдал результативную передачу на 10-й минуте 2-го периода. У «Флайерз» отличились Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт. Нападающий команды Матвей Мичков отдал голевой пас.