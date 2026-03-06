«Филадельфия» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» проиграла «Юте» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.

Заброшенными шайбами отметились Ник Шмальц, Клэйтон Келлер и Майкл Карконе.

У «Филадельфии» прервалась серия из трех побед подряд. Она занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 67 очками после 61 игры. «Юта» (70 очков после 62 встреч) располагается на шестом месте.

В следующем матче «Филадельфия» 8 марта сыграет в гостях с «Питтсбургом». «Юта» в тот же день встретится на выезде с «Коламбусом».

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