«Юта» на выезде обыграла «Филадельфию»

«Юта» выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.

Заброшенными шайбами отметились Ник Шмальц, Клэйтон Келлер и Майкл Карконе.

«Юта» набрала 70 очков в 62 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 67 очков в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Юта

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