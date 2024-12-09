«Юта» победила «Филадельфию», Сергачев и Мичков набрали по очку

«Юта» на выезде переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Юту» шайбы забросили Майкл Карконе, Юусо Вялимяки, Логан Кули и Кевин Стенлунд. Защитник команды Михаил Сергачев отдал результативную передачу на 10-й минуте 2-го периода.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин набрал 18 (7+11) очков в 26 матчах.

У «Флайерз» отличились Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт. Нападающий команды Матвей Мичков отдал голевой пас на 14-й минуте 2-го периода.

За 26 матчей в текущем сезоне 20-летний хоккеист набрал 25 (11+14) очков.

«Юта» набрала 28 очков в 27 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 28 очками в 28 матчах идет 10-й на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Юта» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Голы: Карконе — 2 (Бортуццо), 27:01 — 0:1. Фараби — 4 (Силер, Конекны), 27:20 — 1:1. Вялимяки — 1 (Сергачев, Кули), 29:42 — 1:2. Типпетт — 8 (Силер, Мичков), 33:34 — 2:2. Кули — 7 (бол., Гюнтер, Келлер), 35:30 — 2:3. Стенлунд — 3 (мен.), 55:43 — 2:4.

Вратари: Эрссон (56:55 — 57:44, 58:05) — Стаубер.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 23 (7+9+7) — 25 (12+8+5).

Наши: Мичков (19.07/3/+1) — Сергачев (27.04/2/+2).

9 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.