Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:09

«Юта» победила «Филадельфию», Сергачев и Мичков набрали по очку

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Юта» на выезде переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Юту» шайбы забросили Майкл Карконе, Юусо Вялимяки, Логан Кули и Кевин Стенлунд. Защитник команды Михаил Сергачев отдал результативную передачу на 10-й минуте 2-го периода.
В нынешнем сезоне 26-летний россиянин набрал 18 (7+11) очков в 26 матчах.

У «Флайерз» отличились Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт. Нападающий команды Матвей Мичков отдал голевой пас на 14-й минуте 2-го периода.
За 26 матчей в текущем сезоне 20-летний хоккеист набрал 25 (11+14) очков.

«Юта» набрала 28 очков в 27 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 28 очками в 28 матчах идет 10-й на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Юта» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Голы: Карконе — 2 (Бортуццо), 27:01 — 0:1. Фараби — 4 (Силер, Конекны), 27:20 — 1:1. Вялимяки — 1 (Сергачев, Кули), 29:42 — 1:2. Типпетт — 8 (Силер, Мичков), 33:34 — 2:2. Кули — 7 (бол., Гюнтер, Келлер), 35:30 — 2:3. Стенлунд — 3 (мен.), 55:43 — 2:4.

Вратари: Эрссон (56:55 — 57:44, 58:05) — Стаубер.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 23 (7+9+7) — 25 (12+8+5).

Наши: Мичков (19.07/3/+1) — Сергачев (27.04/2/+2).

9 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Матвей Мичков
Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Юта
Читайте также
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Глава МИД Ирана указал на риск гражданской войны в Сирии
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
В МВД Грузии сообщили о задержании более 400 человек на митингах в Тбилиси
Уголовное дело возбуждено против вживлявшего осколки боеприпасов военного медика
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Популярное видео
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Колорадо» разгромил «Нью-Джерси», у Ничушкина результативная передача

НХЛ, расписание и результаты 8 и 9 декабря: «Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», «Филадельфия» — «Юта» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 26 14 12 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 26 16 10 32
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Нэшвилл 28 7 21 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 27 13 14 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 30 10 20 25
8 Анахайм 25 10 15 23
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
9.12 00:15
Ванкувер – Тампа-Бэй
 2 : 4
9.12 01:30
Оттава – Айлендерс
2 : 4
9.12 02:00
Виннипег – Коламбус
 1 : 4
9.12 03:00
Филадельфия – Юта
 2 : 4
9.12 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 0 : 4
9.12 04:00
Даллас – Калгари
 6 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости