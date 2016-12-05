"Филадельфия" взяла верх над "Нэшвиллом"

"Филадельфия" переиграла "Нэшвилл" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Автором победного гола "Флайерз" стал Майкл Раффл. Российские игроки гостей Иван Проворов и Роман Любимов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Филадельфия" – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Симмондс - 12 (бол., Ворачек, Шенн), 18:12 - 0:1. Ярнкрок - 4 (Экхольм, Уотсон), 23:17 - 1:1. Симмондс - 13 (бол., Жиру, Гостисбеер), 26:47 - 1:2. Уилсон - 5 (Фишер, К. Смит), 31:19 - 2:2. Раффль - 5 (Э. Макдональд), 36:37 - 2:3. Ванде Вельде - 5 (п. в., Дель Зотто), 59:33 - 2:4.

Вратари: Сарос (58:04 - 59:33) - Мэйсон.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 32 (10+10+12) - 28 (10+10+8).

Наши: - - Любимов (11:50/0/0), Проворов (22:54/0/0).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.