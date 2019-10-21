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«Филадельфия» вызвала Воробьева из фарм-клуба в АХЛ

09:59
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«Филадельфия» вызвала из команды АХЛ лиги «Лихай Вэлли» российского форварда Михаила Воробьева и нападающего Джоэла Фараби, в обратном направлении отправив форварда Карсена Тварински.

Фараби и Воробьев могут принять участие в понедельничном матче против «Вегаса».

22-летний Воробьев заработал первый вызов в НХЛ в сезоне. В пяти матчах в АХЛ он набрал 4 (2+2) очка при полезности плюс-2. В НХЛ он дебютировал в прошлом сезоне, в 15 играх за «Флайерз» набрав 2 (1+1) очка.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/flyers-recall-vorobyev-to-nhl-predators-send-trenin-to-ahl/c-310324726?sf110912946=1

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