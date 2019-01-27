"Филадельфия" вызвала Воробьева из АХЛ

"Филадельфия" вызвала российского нападающего Михаила Воробьева из АХЛ. Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

– Поздравляю Михаила Воробьева с получением вызова из "Филадельфии". Заслужил, – написал Мильштейн в своем Твиттере.

22-летний нападающий начинал сезон в главной команде. На его счету семь матчей, в которых он набрал 2 (1+1) очка.

В АХЛ за "Лихай-Уэлли Фантомс" воспитанник уфимского хоккея набрал 22 (6+16) очка в 32 матчах.