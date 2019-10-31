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«Филадельфия» вызвала Рубцова в основу, Воробьев отправлен в фарм

16:51
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«Филадельфия» вызвала из фарм-клуба нападающего Германа Рубцова. В обратном направлении проследовал форвард Михаил Воробьев, сообщает официальный сайт «Флайерз».

22-летний Воробьев провел в нынешнем сезоне в НХЛ 5 матчей и отметился результативной передачей.

21-летний Рубцов имеет шанс дебютировать в НХЛ. До этого он не выступал в главной североамериканской лиге, а в нынешнем сезоне успел набрать 6 (1+5) очков в7 матчах АХЛ.

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