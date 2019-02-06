"Филадельфия" выставила Лехтерю на драфт отказов

Генеральный менеджер "Филадельфии" Чак Флетчер поместил форварда Йори Лехтерю на драфт отказов, сообщает официальный Твиттер клуба.

31-летний нападающий в текущем сезоне провел 27 матчей за "Флайерз" и набрал 3 (1+2) очка при показателе -7. Он заработал 33 штрафные минуты.

Финн ранее выступал в КХЛ за "Локомотив" и "Сибирь". "Филадельфия" идет 11-й на Востоке - 54 очка в 53 играх.

Per GM Chuck Fletcher, the #Flyers have placed forward Jori Lehtera on waivers. – Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 6 февраля 2019 г.

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