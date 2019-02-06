20:43 | Хоккей — НХЛ

"Филадельфия" выставила Лехтерю на драфт отказов

Обсудить
0

Генеральный менеджер "Филадельфии" Чак Флетчер поместил форварда Йори Лехтерю на драфт отказов, сообщает официальный Твиттер клуба.

31-летний нападающий в текущем сезоне провел 27 матчей за "Флайерз" и набрал 3 (1+2) очка при показателе -7. Он заработал 33 штрафные минуты.

Финн ранее выступал в КХЛ за "Локомотив" и "Сибирь". "Филадельфия" идет 11-й на Востоке - 54 очка в 53 играх.

 

Все про НХЛ – здесь

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

Загрузка...
Материалы других СМИ