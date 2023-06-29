«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером на драфте НХЛ

«Филадельфия» выбрала российского нападающего СКА Матвея Мичкова под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года.

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин выступал на правах аренды за «Сочи». Он набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле. Первым номером стал канадский нападающий Коннор Бедард, которого взял «Чикаго».