Мичков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

20-летний россиянин на 18-й минуте третьего периода сделал счет 2:4. Для него эта шайба стала первой в сезоне. Всего у него 1 (1+0) очко в 4 матчах.