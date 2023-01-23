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Сегодня, 05:33

«Филадельфия» уступила «Виннипегу», Проворов забросил одну шайбу

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Филадельфия» пропускает шайбу от «Виннипега».
Фото USA Today Sports

«Филадельфия» проиграла «Виннипегу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У хозяев сделал дубль Кевин Хэйс, еще одна шайба на счету Ивана Проворова. У гостей забросили Аксель Юнссон Фьелльбю, Кайл Коннор, Кевин Стенлунд, Карсон Кулман и Марк Шайфли.

«Виннипег» поднялся на первое место в таблице Западной конференции с 63 очками в 48 матчах. «Филадельфия» идет на 12-й строчке Востока с 47 очками в 48 играх.

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«Филадельфия» — «Виннипег» — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Голы: Юнссон Фьелльбю — 4 (Диллон, Пионк), 4:53 — 0:1. Коннор — 24 (Перфетти, Шмидт), 6:14 — 0:2. Шайфли — 29 (Уилер, Элерс), 8:31 — 0:3. Проворов — 3 (Типпетт, Йорк), 18:39 — 1:3. Хэйс — 14 (бол., Кэйтс, Деанджело), 38:27 — 2:3. Хэйс — 15 (бол., Фрост, Деанджело), 42:35 — 3:3. Кулман — 3 (Демело, Диллон), 48:44 — 3:4. Стенлунд — 3 (п.в., Дюбуа), 59:33 — 3:5.

Вратари: Сандстрем (57:20 — 59:33) — Риттих.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (14+8+9) — 30 (10+12+8).

Наши: Проворов (23.19/2/0) — -.

23 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 15441 зритель.

Иван Проворов
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ХК Виннипег Джетс
ХК Филадельфия Флайерз
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