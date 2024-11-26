«Филадельфия» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» переиграл «Филадельфию» в серии буллитов гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Авторами голов победителей стали Таннер Пирсон, Иван Барбашев и Павел Дорофеев, а также автор победного буллита Джек Айкел.

В составе «Флайерз» шайбы заборосили Морган Фрост, Шон Кутюрье, Эмиль Андре и Матвей Мичков, повторивший снайперский рекорд «Филадельфии» среди новичков за 20 игр.

«Филадельфия» набрала 21 очко и расположилась на 11-м месте в Восточной конференции. «Вегас» с 30 очками идет 3-м на «Западе».