«Вегас» проиграл «Филадельфии», несмотря на гол Дадонова

Гол Дадонова не спас «Вегас» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Филадельфия» переиграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Флайерз» выиграли вторую встречу подряд.

Единственный гол в составе проигравшей команды на свой счет записал российский нападающий Евгений Дадонов. Для него эта шайба стала 11-й в текущем сезоне.