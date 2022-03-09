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Сегодня, 05:49

«Вегас» проиграл «Филадельфии», несмотря на гол Дадонова

Гол Дадонова не спас «Вегас» от поражения в матче с «Филадельфией»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» переиграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Флайерз» выиграли вторую встречу подряд.

Единственный гол в составе проигравшей команды на свой счет записал российский нападающий Евгений Дадонов. Для него эта шайба стала 11-й в текущем сезоне.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Филадельфия Флайерз
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Дадонов забросил 11-ю шайбу в сезоне

НХЛ, расписание и результаты матчей 9 марта: «Питтсбург» — «Флорида», «Калгари» — «Вашингтон» и другие игры
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 56 36 20 77
3 Питтсбург 57 34 23 77
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 56 20 36 45
8 Филадельфия 55 17 38 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 56 38 18 81
2 Тампа-Бэй 55 37 18 80
3 Торонто 56 36 20 76
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 58 18 40 44
7 Оттава 55 19 36 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 57 41 16 87
2 Сент-Луис 55 32 23 71
3 Миннесота 54 32 22 67
4 Даллас 55 32 23 67
5 Нэшвилл 55 31 24 66
6 Виннипег 56 24 32 58
7 Чикаго 57 20 37 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 55 34 21 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 57 32 25 68
4 Эдмонтон 57 30 27 64
5 Анахайм 58 27 31 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 58 17 41 39
Результаты / календарь
27.02
28.02
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12.03
13.03
14.03
9.03 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 5 : 3
9.03 03:00
Питтсбург – Флорида
 - : -
9.03 03:00
Филадельфия – Вегас
 - : -
9.03 03:30
Детройт – Аризона
 - : -
9.03 03:30
Торонто – Сиэтл
 - : -
9.03 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 - : -
9.03 04:00
Миннесота – Рейнджерс
- : -
9.03 04:00
Нэшвилл – Даллас
 - : -
9.03 04:00
Сент-Луис – Оттава
 - : -
9.03 04:30
Чикаго – Анахайм
 - : -
9.03 05:00
Калгари – Вашингтон
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 56 77
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 53 40
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 56 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 44 2.11
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