«Филадельфия» и «Вегас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 12 декабря

«Филадельфия» и «Вегас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 11 на 12 декабря. Матч пройдет на «Xfinity Мобайл Арене» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

12 декабря, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Вегас

Следить за ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Вегас» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Филадельфия» — «Вегас»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Флайерз» набрали 35 очков в 28 матчах и занимают восьмое место в Восточной конференции. «Голден Найтс» с 37 очками в 29 играх располагаются на четвертой строчке «Запада».