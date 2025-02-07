«Филадельфия» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Филадельфию» (4:3).

В составе «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Ларс Эллер и Джейкоб Чикран. У «Флайерз» дубль оформил Матвей Мичков, еще один гол на счету Тайсона Ферстера.