«Филадельфия» примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 23 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии. Стартовое вбрасывание — в 1.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за играми североамериканской лиги можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Филадельфия» — «Вашингтон» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Филадельфия» провела 5 матчей и набрала 3 очка, уступива в последней игре «Ванкуверу» (0:3). «Вашингтон» набрал 6 очков в 4 матчах, в предыдущей игре его соперником был «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).