«Филадельфия» встретится с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 7 февраля. Игра состоится на льду «Уэллс Фарго Центра» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Филадельфия» — «Вашингтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флайерз» набрали 53 очка в 55 матчах и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Кэпиталз» располагаются на первой строчке на Востоке (у команды — 77 очков в 53 играх).

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