Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

«Вашингтон» на выезде переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол. Всего у него 40 (26+14) очков в 38 играх этого сезона. 39-летний россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах до 15 голов — 879 и 894 шайбы соответственно.

Форвард «Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль. Он набрал 36 (16+20) очков в 54 играх этой регулярки.

«Вашингтон» набрал 79 очков в 54 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 53 очка в 56 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Голы: Мичков — 15 (Санхейм), 17:31 — 1:0. Овечкин — 26 (Фехервари, Строум), 19:07 — 1:1. Макмайкл — 19 (Протас, Чикран), 24:17 — 1:2. Форстер — 15 (бол., Андре, Конекны), 27:23 — 2:2. Мичков — 16 (Аболс, Драйсдейл), 31:19 — 3:2. Эллер — 10 (Рэддиш), 46:23 — 3:3. Чикран — 14 (Карлсон, Рэддиш), 52:05 — 3:4.

Вратари: Федотов — Линдгрен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (7+6+9) — 18 (7+4+7).

Наши: Мичков (19.32/6/0) — Овечкин (18.21/2/+1).

7 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18 726 зрителей.