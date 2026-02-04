«Вашингтон» потерпел поражение от «Филадельфии», Овечкин не набрал очков
«Филадельфия» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 15 с половиной минут и отметился 4 бросками и 2 силовыми приемами. В этом сезоне на счету 40-летнего россиянина 47 (22+25) очков в 58 играх.
Форвард «Флайерз» Матвей Мичков в этой встрече сделал голевую передачу. У 21-летнего россиянина 29 (13+16) очков в 54 играх.
У хозяев голами отметились Оуэн Типпетт, Карл Грундстрем, Расмус Ристолайнен и Джейми Драйсдейл. У «Кэпс» шайбы забросили Алексей Протас и Энтони Бовилье.
«Филадельфия» прервала серию поражений и с 60 очками в 55 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 10-й строчке — 63 очка в 58 играх.
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|0
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|Питтсбург
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|Филадельфия
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|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
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|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -