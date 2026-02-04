«Вашингтон» потерпел поражение от «Филадельфии», Овечкин не набрал очков

«Филадельфия» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 15 с половиной минут и отметился 4 бросками и 2 силовыми приемами. В этом сезоне на счету 40-летнего россиянина 47 (22+25) очков в 58 играх.

Форвард «Флайерз» Матвей Мичков в этой встрече сделал голевую передачу. У 21-летнего россиянина 29 (13+16) очков в 54 играх.

У хозяев голами отметились Оуэн Типпетт, Карл Грундстрем, Расмус Ристолайнен и Джейми Драйсдейл. У «Кэпс» шайбы забросили Алексей Протас и Энтони Бовилье.

«Филадельфия» прервала серию поражений и с 60 очками в 55 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 10-й строчке — 63 очка в 58 играх.