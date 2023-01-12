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Сегодня, 05:42

«Филадельфия» переиграла «Вашингтон». Проворов сделал голевую передачу

«Филадельфия» переиграла «Вашингтон» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Флайерз» одержали вторую победу подряд.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился одной голевой передачей.

«Кэпиталз» с 52 очками идут на 6-м месте в Восточной конференции. «Филадельфия» занимает 13-ю строчку (41 очко).

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Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Голы: Лотон — 11 (бол., Деанджело, Типпетт), 7:26 — 1:0. Хэтэуэй — 6 (Дженсен, Дауд), 19:06 — 1:1. Конекны — 21 (Фараби), 19:27 — 2:1. Типпетт — 13 (ван Римсдайк), 45:31 — 3:1. Конекны — 22 (мен., Лотон, Проворов), 47:28 — 4:1. Юханссон — 11, 49:18 — 4:2. Оши — 8 (Бэкстрем, Фехервари), 54:42 — 4:3. Конекны — 23 (бол., п.в., Лотон), 59:47 — 5:3.

Вратари: Харт — Кемпер (58:05 — 58:41, 59:12 — 59:47).

Штраф: 2 — 12.

Броски: 36 (15+12+9) — 29 (10+8+11).

Наши: Проворов (22.03/1/0) — Алексеев (10.49/0/-1), Кузнецов (20.22/3/-2), Овечкин (20.43/6/-2), Орлов (21.43/3/0).

12 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17352 зрителя.

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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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2 Торонто 41 25 16 57
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