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Сегодня, 04:52

«Филадельфия» проиграла «Ванкуверу» и потерпела четвертое поражение подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ванкувер» на выезде выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Флайерз» потерпели четвертое поражение подряд.

Заброшенными шайбами отметились Нильс Хегландер, Брок Босер и Кифер Шервуд.

«Ванкувер» с 6 очками занимает 10-е место в Западной конференции. «Филадельфия» — последняя в Восточной конференции (3 очка).

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 7 5 2 10
2 Рейнджерс 4 3 1 7
3 Питтсбург 6 3 3 6
4 Каролина 3 2 1 4
5 Вашингтон 3 2 1 4
6 Коламбус 4 2 2 4
7 Айлендерс 4 1 3 4
8 Филадельфия 4 1 3 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 7 4 3 9
2 Торонто 4 3 1 6
3 Тампа-Бэй 4 3 1 6
4 Бостон 5 3 2 6
5 Оттава 5 3 2 6
6 Детройт 5 2 3 4
7 Монреаль 5 2 3 4
8 Баффало 6 1 5 3
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 6 5 1 10
2 Виннипег 4 4 0 8
3 Юта 5 3 2 7
4 Миннесота 4 2 2 6
5 Сент-Луис 5 3 2 6
6 Чикаго 5 2 3 5
7 Колорадо 5 1 4 2
8 Нэшвилл 5 0 5 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 4 4 0 8
2 Вегас 6 3 3 7
3 Сиэтл 5 3 2 6
4 Лос-Анджелес 5 2 3 6
5 Анахайм 4 2 2 5
6 Ванкувер 4 1 3 4
7 Эдмонтон 6 2 4 4
8 Сан-Хосе 5 0 5 2
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20.10 01:00
Флорида – Вегас
 4 : 3 ОТ
20.10 02:00
Сент-Луис – Каролина
 - : -
20.10 02:00
Филадельфия – Ванкувер
 - : -
20.10 02:00
Торонто – Рейнджерс
- : -
20.10 02:00
Айлендерс – Монреаль
 - : -
20.10 02:00
Коламбус – Миннесота
 - : -
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Нью-Джерси – Вашингтон
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20.10 03:00
Чикаго – Баффало
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