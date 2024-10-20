«Филадельфия» проиграла «Ванкуверу» и потерпела четвертое поражение подряд

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«Ванкувер» на выезде выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Флайерз» потерпели четвертое поражение подряд.

Заброшенными шайбами отметились Нильс Хегландер, Брок Босер и Кифер Шервуд.

«Ванкувер» с 6 очками занимает 10-е место в Западной конференции. «Филадельфия» — последняя в Восточной конференции (3 очка).