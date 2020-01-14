«Филадельфия» в серии буллитов победила «Бостон», отыгравшись с 2:5

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов победила «Бостон» — 6:5. В середине встречи хозяева уступали со счета 2:5, но смогли отыграться.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Шон Кутюрье, набравший 3 (1+2) очка. Трэвис Санхейм оформил дубль. На счету Ивана Проворова показатель полезности «-1», 5 бросков в створ и 3 блок-шота за 27.00 на льду.

У «Бостона» дубль оформил Давид Крейчи. Лидер снайперской гонки Давид Пастрняк забил очередной гол.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Бостон» — 6:5 Б (1:2, 3:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бьорк — 7 (Дебраск), 4:15 — 0:1. Крейчи — 10 (бол., Хейнен, Койл), 16:49 — 0:2. Хэйс — 14 (бол., Конекны, ван Римсдайк), 18:22 — 1:2. Пастрняк — 36 (Маршан, Бержерон), 20:33 — 1:3. Санхейм — 6 (Кутюрье, Ворачек), 21:12 — 2:3. Койл — 9 (Хейнен, Карло), 24:50 — 2:4. Крейчи — 11 (Бьорк, Дебраск), 27:21 — 2:5. Кутюрье — 13 (Ворачек, Нисканен), 33:12 — 3:5. Буннамэн — 1 (Фридман, Хегг), 34:46 — 4:5. Санхейм — 7 (Майерс, Кутюрье), 52:58 — 5:5.

Победный буллит: Конекны.

Вратари: Харт — Галак.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 39 (12+15+8+4) — 31 (14+6+8+3).

Наши: Проворов (27.00/5/-1) — -.

14 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.