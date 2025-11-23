«Филадельфия» установила пятый по скорости рекорд НХЛ по числу забитых голов

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3) хоккеисты «Филадельфии» забросили три шайбы за 26 секунд и установили пятый по скорости рекорд по количеству забитых голов одной командой в истории НХЛ.

Быстрее это сделали только «Бостон» 25 февраля 1971 года (20 секунд), «Чикаго» 23 марта 1952 года (21 секунда), «Вашингтон» 23 ноября 1990 года (21 секунда) и «Монреаль» 15 марта 1932 года (24 секунды).

«Филадельфия» с 25 очками после 20 матчей занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.