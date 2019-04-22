"Филадельфия" убрала из ледового дворца статую певицы Кейт Смит из-за расистских песен 1930-х

Руководство "Филадельфии" приняло решение удалить из ледового дворца "Уэллс Фарго Центр" статую певицы Кейт Смит, сообщает пресс-служба клуба. Причиной стали тексты ее некоторых песен из 1930-х годов, которые по нынешним меркам носят расистский характер. В частности, речь идет о композиции "Picjaninny Heaven". Кроме того, "Флайерз" на домашних играх больше не будут включать неофициальный гимн США - песню "God Bless America" - в исполнении Кейт Смит, что они делали регулярно с 1969 года.

"Флайерз" были приятны долгие и популярные отношения с песней "God Bless America" в исполнении покойной Кейт Смит, женщины, награжденной Президентской медалью за патриотический вклад в историю нашей нации. Но в последние дни мы узнали, что некоторые из песен, которые Кейт Смит исполняла в 1930-х, включают слова и идеи, которые несовместимы с ценностями нашей организации и затрагивают болезненные и неприемлемые темы", - говорится в заявлении "Филадельфии".

Ранее от "God Bless America" в исполнении Кейт Смит отказался бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкиз".