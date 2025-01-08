«Филадельфия» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Филадельфия» дома уступила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В составе победителей шайбы забросили Джон Таварес, Остон Мэттьюс и Мэтт Нис.

За «Флайерз» дубль оформил Трэвис Конечны.

«Торонто» набрал 56 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» идет 13-й с 39 очками.