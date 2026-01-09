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«Филадельфия» в овертайме проиграла «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене».

В основное время у «Флайерз» забил Трэвис Конекны, а у «Мэйпл Лифс» — Скотт Лотон. Победный гол в овертайме на счету Истона Коуэна.

«Торонто» набрала 49 очков в 43 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 5-й строчке — 52 очка в 42 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 января, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Торонто
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НХЛ
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ХК Филадельфия Флайерз
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1 Каролина 14 10 4 22
2 Нью-Джерси 12 8 4 16
3 Рейнджерс 14 7 7 15
4 Вашингтон 11 7 4 14
5 Айлендерс 12 6 6 14
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Коламбус 10 5 5 10
8 Филадельфия 15 3 12 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 9 4 19
2 Монреаль 12 7 5 16
3 Оттава 13 8 5 16
4 Флорида 13 7 6 16
5 Торонто 14 7 7 16
6 Тампа-Бэй 11 7 4 15
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2 Юта 13 8 5 16
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5 Нэшвилл 12 4 8 13
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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29.10 02:30 Вашингтон – Филадельфия 5 : 2
29.10 03:30 Эдмонтон – Калгари 4 : 0
29.10 04:00 Колорадо – Нью-Джерси - : -
29.10 05:00 Сиэтл – Торонто - : -
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