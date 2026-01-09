«Филадельфия» в овертайме проиграла «Торонто»

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене».

В основное время у «Флайерз» забил Трэвис Конекны, а у «Мэйпл Лифс» — Скотт Лотон. Победный гол в овертайме на счету Истона Коуэна.

«Торонто» набрала 49 очков в 43 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 5-й строчке — 52 очка в 42 играх.