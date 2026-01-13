«Филадельфия» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на выезде переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

По 2 (1+1) очка у гостей набрали россиянин Никита Кучеров, Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель. По одному голу забили Понтус Хольмберг и Брэйден Пойнт.

У хозяев отличился Кристиан Дворак.