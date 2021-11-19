«Тампа» по буллитам обыграла «Филадельфию». Василевский отразил 27 бросков

«Тампа» выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Лайтнинг» одержали третью победу кряду.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Жиру — 6 (Брассар), 1:34 — 1:0. Конекны — 5, 10:21 — 2:0. Пойнт — 7 (бол., Стэмкос, Хедман), 21:51 — 2:1. Жозеф — 3 (Киллорн, Богосян), 34:52 — 2:2. Стэмкос — 9 (Хедман, Киллорн), 58:04 — 2:3. Жиру — 7 (Брассар), 59:51 — 3:3.

Победный буллит: Стэмкос.

Вратари: Харт (58:11 — 59:51) — Василевский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (5+9+12+4) — 32 (13+13+3+3).

Наши: Проворов (26.41/1/-1) — Сергачев (22.37/1/-2).

19 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.