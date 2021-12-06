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«Тампа» разгромила «Филадельфию», у Проворова «-2»

04:48
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 7:1.

По три очка набрали Росс Колтон (0+3), Райан Макдона (1+2), Кори Перри (2+1) и Виктор Хедман (0+3). Защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Тампа» с 34 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 20 очками — на 12-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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