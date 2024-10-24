«Филадельфия» стала четвертой командой НХЛ, в ворота которой Овечкин забросил 50+ шайб

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфией» (6:3).

Для 39-летнего россиянина этот гол стал 50-м в матчах с «Флайерз». Для Овечкина это четвертый клуб в НХЛ, котрому он забросил 50 или более шайб. Чаще всего нападающий забивал «Атланте"/"Виннипегу» (55 голов), еще три клуба — «Каролина» «Тампа» и «Филадельфия» пропустили по 50 шайб.

Всего у Овечкина 855 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.