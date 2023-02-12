«Филадельфия» проиграла «Сиэтлу», Проворов сделал голевую передачу
«Сиэтл» победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.
Дубль в составе «Кракен» оформил нападающий Джейден Шворц, 2 (1+1) набрал форварда Джордан Эберле.
В составе «Летчиков» 2 (1+1) в свой актив записал вингер Оуэн Типпетт. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.
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«Филадельфия» — «Сиэтл» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Голы:Типпетт — 15 (бол., Ристолайнен, Лотон), 2:11 — 1:0. Эберле — 11 (Маккэн), 12:53 — 1:1. Толванен — 11 (Бьоркстранд), 17:01 — 1:2. ван Римсдайк — 9 (Типпетт, Фрост), 23:33 — 2:2. Шварц — 11 (Эберле, Веннберг), 38:59 — 2:3. Шварц — 12 (Веннберг, Борген), 41:03 — 2:4. П. Браун — 2 (мен., Проворов), 56:40 — 3:4.
Вратари: Сандстрем (58:24) — Грубауэр.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 19 (4+6+9) — 21 (11+7+3).
Наши: Проворов (21.26/0/0) — -.
12 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18129 зрителей.
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|60
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|5
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|25
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|51
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|1
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|30
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|65
|3
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|29
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|5
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|25
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|21
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|46
|7
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Флорида – Колорадо
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|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|2 : 6
|12.02
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|3 : 4
|12.02
|04:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|3 : 2 Б
|12.02
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|6 : 5 ОТ
|12.02
|06:00
|
Виннипег – Чикаго
|4 : 1
|12.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|6 : 0
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|6 : 2
|12.02
|21:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|- : -
|12.02
|21:00
|
Филадельфия – Сиэтл
|3 : 4
|12.02
|23:00
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Вегас – Анахайм
|- : -
|И
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|54
|97
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|52
|79
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|77
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|Г
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|38
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