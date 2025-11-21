«Филадельфия» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев забили Родриго Аболс, Тайсон Форстер и Трэвис Санхейм, у гостей — Джастин Фолк (дважды).

«Филадельфия» (23 очка после 19 игр) расположилась на 10-м месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» (18 очков после 21 матча) занимает 14-е место в Западной конференции.

