«Филадельфия» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Филадельфия» дома победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Филадельфия» с 9 очками идет на 14-й строчке в Восточной конференции. «Сент-Луис» занимает 12-е место в Западной конференции.