«Филадельфия» победила «Сент-Луис»

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у «Блюз» дубль оформил Джастин Фолк, а у «Флайерз» отличились Родриго Аболс и Тайсон Форстер. Победный гол на счету Трэвиса Санхейма.

«Филадельфия» набрала 23 очка в 19 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 18 очков в 21 игре.