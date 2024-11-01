«Филадельфия» победила «Сент-Луис»

«Филадельфия» выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Голы у «Флайерз» забили Бобби Бринк и Гарнет Хэтэуэй. Единственная шайба «Блюз» на счету австралийского форварда Натана Уокера.

«Филадельфия» с 9 очками идет на 14-й строчке в Восточной конференции. «Сент-Луис» занимает 12-е место в Западной конференции.