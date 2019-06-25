"Филадельфия" сделала Проворову предложение по контракту

Защитник "Филадельфии"​ Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.

Также предложения получили Николя Обе-Кубел​, Скотт Лотон и Трэвис Конекны, сообщает пресс-служба "летчиков".

1 июля хоккеисты могут стать ограниченно свободными агентами.

В сезоне 2018/19 22-летний Проворов провел за "Филадельфию" 82 матча и набрал 26 (9+17) баллов за результативность.