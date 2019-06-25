"Филадельфия" сделала Проворову предложение по контракту

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
Также предложения получили Николя Обе-Кубел, Скотт Лотон и Трэвис Конекны, сообщает пресс-служба "летчиков".
1 июля хоккеисты могут стать ограниченно свободными агентами.
В сезоне 2018/19 22-летний Проворов провел за "Филадельфию" 82 матча и набрал 26 (9+17) баллов за результативность.
The #Flyers have issued qualifying offers to Nicolas Aube-Kubel, Travis Konecny, Scott Laughton and Ivan Provorov.https://t.co/dipoihQTaw— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 25 июня 2019 г.
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