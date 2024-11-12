«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Сан-Хосе» в серии буллитов со счетом 4:3.

После этого матча «Филадельфия» с 14 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 13 очками — на 15-й строчке «Запада».