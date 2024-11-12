«Филадельфия» по буллитам победила «Сан-Хосе», Мичков набрал два очка

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Сан-Хосе» в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Матвей Мичков, который также реализовал буллит, по голу забили Эрик Джонсон и Тревор Конекны, который забил победный буллит, защитник Егор Замула отметился результативной передачей. У «Шаркс» шайбы забросили Джек Томпсон, Микаэль Гранлунд и Барклай Гудроу.

После этого матча «Филадельфия» с 14 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 13 очками — на 15-й строчке «Запада».