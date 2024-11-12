«Филадельфия» по буллитам победила «Сан-Хосе», Мичков набрал два очка
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Сан-Хосе» в серии буллитов со счетом 4:3.
В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Матвей Мичков, который также реализовал буллит, по голу забили Эрик Джонсон и Тревор Конекны, который забил победный буллит, защитник Егор Замула отметился результативной передачей. У «Шаркс» шайбы забросили Джек Томпсон, Микаэль Гранлунд и Барклай Гудроу.
После этого матча «Филадельфия» с 14 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 13 очками — на 15-й строчке «Запада».
Положение команд
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|И
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|П
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|Нью-Джерси
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|10
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|Каролина
|13
|10
|3
|20
|3
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|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
|16
|6
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|5
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|15
|11
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|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
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|14
|6
|8
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|8
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|16
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|14
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|8
|Сан-Хосе
|16
|5
|11
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|03:00
|
Филадельфия – Сан-Хосе
|- : -
|12.11
|03:00
|
Питтсбург – Даллас
|- : -
|12.11
|04:30
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|12.11
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|12.11
|06:00
|
Вегас – Каролина
|- : -
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