Хет-трик Гертла принес «Сан-Хосе» победу над «Филадельфией»
05:41
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Филадельфию» со счетом 3:2.
На дубль Джеймса Ван Римсдайка гости ответили хет-триком Томаша Гертла.
После этого матча «Сан-Хосе» с 39 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 33 очками — на 11-й строчке Востока.
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю