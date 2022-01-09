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Хет-трик Гертла принес «Сан-Хосе» победу над «Филадельфией»

05:41
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«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Филадельфию» со счетом 3:2.

На дубль Джеймса Ван Римсдайка гости ответили хет-триком Томаша Гертла.

После этого матча «Сан-Хосе» с 39 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 33 очками — на 11-й строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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