«Сан-Хосе» обыграл «Филадельфию», Барабанов набрал первое очко в сезоне

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 3:0.

Отличились Эрик Карлссон, Стивен Лоренц и Нико Штурм, у форварда Александра Барабанова результативная передача и первое очко в сезоне. Защитник «Флайрз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезночти «-2».

После этого матча «Сан-Хосе» с 4 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 8 очками — на седьмой строчке Востока.