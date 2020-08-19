«Филадельфия» с Проворовым одержала третью победу над «Монреалем» в Кубке Стэнли

«Филадельфия» обыграла «Монреаль» в четвертом матче 1-го раунда Кубка Стэнли — 2:0. В составе «Флайерз» на лед вышел россиянин Иван Проворов, не набравший очков результативности.

«Филадельфия» ведет в серии 3-1, пятый матч состоится 20 августа.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

Четвертый матч

«Монреаль» — «Филадельфия» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Раффль — 2 (Кутюрье, Ворачек), 6:32 — 0:1. Майерс — 2 (Конекны, Хэйс), 37:04 — 0:2.

Вратари: Прайс (58:37) — Харт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (7+10+12) — 22 (10+5+7).

Наши: — - Проворов (25.43/0/+2).

18 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-3