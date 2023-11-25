«Филадельфия» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» на своем льду проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

За команду из Нью-Йорка голами отметились Мика Зибанеджад, оформивший дубль, и Крис Крайдер. У «Флайерз» шайбу забросил Шон Кутюрье.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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