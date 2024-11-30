«Филадельфия» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Филадельфия» дома обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Филадельфия» нанесла «Рейнджерс» пятое поражение подряд. «Флайерз» набрали 25 очков и занимают 8-е место в таблице Восточной конференции. Клуб из Нью-Йорка с 25 очками — на 7-й строчке.