Трансляция игры НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс» 24 ноября во Вконтакте начнется в 21.00

«Филадельфия» на своем льду 24 ноября сыграет против «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет на территории спортивного сооружения «Уэлс Фарго Сентер». Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния НХЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Смотреть видеотрансляцию матча «Филадельфия» — «Рейнджерс» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Флайерз» с 21 баллом занимают четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ. Клуб из Нью-Йорка располагается на первой строчке в дивизионе.

За «Рейнджерс» выступает российский форвард Артемий Панарин. В текущем сезоне 32-летний хоккеист набрал 26 (10+16) очков за 17 матчей.

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