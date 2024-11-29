«Филадельфия» нанесла «Рейнджерс» пятое поражение подряд
«Филадельфия» дома обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У хозяев шайбы забросили Бобби Бринк и Трэвис Конекны (дубль). У гостей отметился Винсент Трочек.
Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин сделал 32 сейва. На счету вратаря «Флайерз» Ивана Федотова 23 отраженных броска.
«Филадельфия» нанесла «Рейнджерс» пятое поражение подряд. «Флайерз» набрали 25 очков и занимают 8-е место в таблице Восточной конференции. Клуб из Нью-Йорка с 25 очками — на 6-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Бринк — 4 (Форстер), 3:14 — 1:0. Конекны — 12 (Кутюрье, Ристолайнен), 4:24 — 2:0. Трочек — 5 (Куилль, Шнайдер), 30:20 — 2:1. Конекны — 13 (п.в., Санхейм), 59:32 — 3:1.
Вратари: Федотов — Шестеркин (57:21 — 59:32).
Штраф: 0 — 2.
Броски: 35 (15+12+8) — 24 (4+10+10).
Наши: Мичков (14.03/0/0) — Панарин (19.54/1/-1).
29 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
|16
|6
|33
|2
|Нью-Джерси
|25
|15
|10
|32
|3
|Вашингтон
|22
|15
|7
|31
|4
|Рейнджерс
|22
|12
|10
|25
|5
|Филадельфия
|24
|11
|13
|25
|6
|Коламбус
|21
|9
|12
|21
|7
|Айлендерс
|23
|8
|15
|21
|8
|Питтсбург
|24
|8
|16
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|22
|13
|9
|28
|2
|Флорида
|23
|13
|10
|27
|3
|Бостон
|24
|11
|13
|25
|4
|Тампа-Бэй
|21
|11
|10
|24
|5
|Баффало
|22
|11
|11
|23
|6
|Детройт
|22
|10
|12
|22
|7
|Оттава
|22
|10
|12
|21
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|23
|18
|5
|36
|2
|Миннесота
|22
|14
|8
|32
|3
|Даллас
|21
|13
|8
|26
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|26
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Чикаго
|22
|8
|14
|18
|8
|Нэшвилл
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|31
|2
|Калгари
|23
|12
|11
|28
|3
|Лос-Анджелес
|23
|12
|11
|27
|4
|Ванкувер
|21
|11
|10
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|23
|11
|12
|23
|7
|Анахайм
|21
|9
|12
|21
|8
|Сан-Хосе
|25
|7
|18
|19
|29.11
|21:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|3 : 1
|29.11
|22:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|29.11
|23:00
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|- : -
|29.11
|23:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|- : -
|29.11
|23:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|- : -
|29.11
|23:00
|
Каролина – Флорида
|- : -
|29.11
|23:00
|
Баффало – Ванкувер
|- : -
|29.11
|23:00
|
Коламбус – Калгари
|- : -
|29.11
|23:30
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|29.11
|23:30
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -