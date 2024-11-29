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Сегодня, 23:32

«Филадельфия» нанесла «Рейнджерс» пятое поражение подряд

Руслан Минаев
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Артемий Панарин (слева), Шон Кутюрье (по центру) и Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Филадельфия» дома обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев шайбы забросили Бобби Бринк и Трэвис Конекны (дубль). У гостей отметился Винсент Трочек.

Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин сделал 32 сейва. На счету вратаря «Флайерз» Ивана Федотова 23 отраженных броска.

«Филадельфия» нанесла «Рейнджерс» пятое поражение подряд. «Флайерз» набрали 25 очков и занимают 8-е место в таблице Восточной конференции. Клуб из Нью-Йорка с 25 очками — на 6-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бринк — 4 (Форстер), 3:14 — 1:0. Конекны — 12 (Кутюрье, Ристолайнен), 4:24 — 2:0. Трочек — 5 (Куилль, Шнайдер), 30:20 — 2:1. Конекны — 13 (п.в., Санхейм), 59:32 — 3:1.

Вратари: Федотов — Шестеркин (57:21 — 59:32).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 35 (15+12+8) — 24 (4+10+10).

Наши: Мичков (14.03/0/0) — Панарин (19.54/1/-1).

29 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 22 16 6 33
2 Нью-Джерси 25 15 10 32
3 Вашингтон 22 15 7 31
4 Рейнджерс 22 12 10 25
5 Филадельфия 24 11 13 25
6 Коламбус 21 9 12 21
7 Айлендерс 23 8 15 21
8 Питтсбург 24 8 16 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 22 13 9 28
2 Флорида 23 13 10 27
3 Бостон 24 11 13 25
4 Тампа-Бэй 21 11 10 24
5 Баффало 22 11 11 23
6 Детройт 22 10 12 22
7 Оттава 22 10 12 21
8 Монреаль 22 8 14 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 23 18 5 36
2 Миннесота 22 14 8 32
3 Даллас 21 13 8 26
4 Колорадо 23 13 10 26
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 22 9 13 21
7 Чикаго 22 8 14 18
8 Нэшвилл 23 7 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 14 9 31
2 Калгари 23 12 11 28
3 Лос-Анджелес 23 12 11 27
4 Ванкувер 21 11 10 25
5 Эдмонтон 22 11 11 24
6 Сиэтл 23 11 12 23
7 Анахайм 21 9 12 21
8 Сан-Хосе 25 7 18 19
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29.11 21:00
Филадельфия – Рейнджерс
3 : 1
29.11 22:00
Миннесота – Чикаго
 - : -
29.11 23:00
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 - : -
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Вашингтон – Айлендерс
- : -
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